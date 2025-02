Evo Morales desafia proibição legal e anuncia candidatura à Presidência

O líder indígena, 65, afirmou em entrevista coletiva que vai disputar as eleições fora do Movimento ao Socialismo (MAS), partido governante que liderou por décadas e que está dividido entre ele e o atual presidente do país, Luis Arce.

"Já temos partido para participar das eleições deste ano (...) Agora, com a Frente para a Vitória, vamos vencer novamente as eleições nacionais", declarou Morales na região produtora de coca do Chapare, seu reduto político no departamento de Cochabamba.