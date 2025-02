Casa Branca: juízes estão abusando do poder para bloquear autoridade legítima de Trump

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta quarta, 12, que juízes de diversos locais dos Estados Unidos estão abusando do poder para bloquear a autoridade legítima do presidente Donald Trump.

No fim de semana, um juiz federal bloqueou o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), comandado por Elon Musk, de acessar registros do Departamento do Tesouro que contêm dados pessoais sensíveis, como números de Seguro Social e contas bancárias de milhões de americanos. Outros magistrados também barraram medidas determinadas por Trump.