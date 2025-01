'Vários feridos' em acidente de teleférico em estação de esqui na Espanha

O incidente ocorreu na manhã deste sábado na estação de esqui de Astún, nos Pirineus Aragoneses, perto da fronteira com a França, quando o cabo de um teleférico se soltou e as pessoas que estavam nele caíram.

"Ficamos com muito medo", disse Moreno, que estimou que deve haver pessoas gravemente feridas porque "a cadeira realmente as atingiu diretamente" ao cair.

"Foi como se um cabo tivesse se soltado e, de repente, todas as cadeiras começaram a cair e as pessoas saíram voando", disse outra testemunha, um jovem, à televisão pública TVE.

"Fui informado do acidente na estação de esqui de Astún, estou viajando para lá", disse o presidente regional de Aragão, Jorge Azcón, no X, que garantiu que todos os meios necessários "estão trabalhando para ajudar os afetados e feridos".

"Chocado com a notícia do acidente na estação de Astún", escreveu o presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, no X, que indicou ter conversado com Azcón para "oferecer-lhe todo o apoio" do Executivo.