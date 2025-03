Lula destaca importância de Orsi para integração regional

"Eu vou tratar o Yamandú com o mesmo carinho e amizade que nós dois tínhamos, porque eu acho que ele é uma peça muito importante na integração sul-americana", prometeu Lula a Mujica, referindo-se à época em que ambos estavam no poder. "Para mim, não importa o tamanho do país, e sim o caráter do presidente. Ele é uma pessoa que merece muito respeito", acrescentou, segundo um vídeo publicado em sua conta no X.