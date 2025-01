Trump quer enviar imigrantes em situação irregular a Guantánamo

"Vou firmar hoje um decreto ordenando os Departamentos de Defesa e Segurança Interna para que comecem a preparar as instalações para 30 mil imigrantes na baía de Guantánamo", afirmou. Trump acrescentou que seriam "criminosos" em situação irregular.

Em setembro do ano passado, o New York Times obteve documentos oficiais que mostram que a base militar de Guantánamo também foi utilizada por décadas como cárcere para alguns migrantes interceptados no mar.