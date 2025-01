O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionou o ataque contra uma multidão em Nova Orleans nesta quarta-feira (1º) à imigração irregular, tema que esteve no centro da campanha eleitoral que o levou de volta à Casa Branca.

"Eu disse que os criminosos que estão chegando são muito piores do que os que temos no país (...) e acabou sendo verdade", escreveu Trump nas redes sociais. A polícia ainda não indicou a nacionalidade do agressor nem o identificou.