Trump anuncia investimento de US$ 20 bi dos Emirados em centros de dados nos EUA

Trump afirmou que o acordo será finalizado com a DAMAC Properties, empresa com a qual mantém uma longa relação comercial, incluindo a propriedade de um campo de golfe em Dubai.

Hussain Sajwani, presidente da DAMAC, tem sido um colaborador próximo da família Trump e apoiou o bilionário após a invasão violenta e massiva dos seus apoiadores ao Capitólio - sede do Congresso - em 2021, quando outras empresas viraram as costas ao republicano.

A empresa dos Emirados construiu o Trump International Golf Club, inaugurado em Dubai em fevereiro de 2017, três meses após Trump vencer as eleições em 2016.

Na semana passada, Sajwani publicou uma foto com Trump e Elon Musk na residência do presidente eleito em Mar-a-Lago, durante as festas de fim de ano.