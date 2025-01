Trump anuncia criação de órgão especializado para arrecadar tarifas

O anúncio, feito nas redes sociais, faz parte da estratégia de Trump de aumentar as tarifas sobre aliados e adversários, pressionando-os a tomar medidas sobre questões variadas, como imigração e tráfico de drogas na fronteira.

México e Canadá, parceiros dos Estados Unidos no acordo de livre comércio da América do Norte (T-MEC), assim como a China, rival econômico e comercial de Washington, estão incluídos nos anúncios do magnata republicano.