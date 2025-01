'Todos sabemos quem é o presidente eleito', diz opositora diante da posse de Maduro

Corina Machado, de 57 anos, reivindica a vitória de González Urrutia nas eleições de 28 de julho do ano passado e denuncia que o presidente Nicolás Maduro "roubou" o pleito para garantir um terceiro mandato.

"Ao regime o único que resta é o medo", garante. "Eles já não têm mais, perderam todo o apoio popular, perderam toda a legitimidade e estão absolutamente isolados [...] O medo que é insuperável é o do regime, que sabe que já foi derrotado."

"Todos sabemos quem é o presidente eleito, todos. Os venezuelanos sabem, as Forças Armadas sabem, Maduro sabe, o mundo inteiro sabe", insiste a dirigente em conversa por videoconferência.

Por sua vez, González Urrutia disse que retornaria à Venezuela no dia 10 para assumir o poder.

"Um dia de cada vez", assinala, não obstante, Corina Machado. "Edmundo González Urrutia prestará juramento no dia correspondente na Venezuela."

Após receber asilo político na Espanha, o opositor realizou na semana passada um giro internacional por Argentina, Uruguai e, hoje, foi aos Estados Unidos, onde se reuniu com o presidente Joe Biden. Está previsto que ele ainda viaje a Panamá e República Dominicana.

Corina Machado passou para a clandestinidade em 1º de agosto, após denunciar ameaças contra sua vida e liberdade. Convocou manifestações para quinta-feira, um teste para a oposição, cujo ímpeto diminuiu com o medo introjetado pela repressão aos protestos que eclodiram depois do anúncio da reeleição de Maduro na madrugada de 29 de julho.

Medo de ser presa? "Eu não perderia por nada no mundo esse dia histórico", responde. "Se algo acontecer comigo, a instrução é bastante clara [...], ninguém vai negociar a liberdade da Venezuela pela minha liberdade".

Contra Corina Machado não há mandado de prisão ou recompensa como acontece com González Urrutia, por quem o governo da Venezuela oferece 100.000 dólares (R$ 611.000, na cotação atual) por informações que levem à sua captura.

"Eu me pergunto por que não oferecem nada por mim, não parece um pouco discriminatório?", ironiza.

- "Baixar as armas" -

O alto escalão militar ratificou nesta segunda "lealdade, obediência e subordinação" a Maduro, que concedeu muito poder aos militares no governo.

"Nos últimos meses, vimos como mais e mais cidadãos militares resistem a reprimir um povo desarmado", sustenta Corina Machado. "O que devem fazer é baixar as armas. Aqueles que estão sendo ameaçados para atirar contra as pessoas, simplesmente baixem as armas."