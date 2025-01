Rei Charles III assistirá a comemorações de 80 anos da libertação do campo de Auschwitz

O rei Charles III assistirá às comemorações dos 80 anos de libertação do campo de extermínio nazista Auschwitz-Birkenau, perto de Cracóvia, na Polônia, em 27 de janeiro, anunciou o Palácio de Buckingham nesta segunda-feira (13).

"O rei assistirá às comemorações no Museu e Memorial de Auschwitz-Birkenau, na ocasião dos 80 anos da libertação do antigo campo de concentração nazista alemão, ocorrido em 27 de janeiro de 1945", segundo o comunicado.

O Palácio de Buckingham informou que esta será a primeira visita do monarca a este local, embora seja a quinta vez que viaja para a Polônia.

As duas últimas visitas do monarca ao país ocorreram em 2008, quando viajou com a rainha Camilla, quando ainda era duquesa da Cornualha, e em 2010, como parte de um giro europeu mais amplo, que também incluiu Hungria e República Tcheca.