Partido da extrema direita alemã distribui folheto de campanha em forma de 'bilhete de deportação'

A polícia alemã anunciou, nesta terça-feira (14), que abriu uma investigação após o partido de extrema direita AfD distribuir folhetos de campanha em forma de "bilhetes de deportação" para migrantes irregulares, no âmbito de sua campanha para as eleições legislativas de fevereiro.

A seção do Alternativa para a Alemanha (AfD) em Karlsruhe confirmou em seu site a criação deste "bilhete de deportação" com seu logo, que imita um cartão de embarque de uma companhia aérea.

No documento vem escrito "passagem de ida em classe econômica" para um "migrante ilegal" saindo da Alemanha com destino a um "país de origem seguro".

No verso do bilhete, a AfD defende, entre outras coisas, a "expulsão de todas as pessoas obrigadas a deixar o território" alemão.

Algumas pessoas viram no horário de fechamento, 18h, um código neonazista baseado nas iniciais de Adolf Hitler, já que a A e a H são as letras 1 e 8 do alfabeto (1=A e 8=H). A seção local do partido rejeitou as acusações.