Morre o fotógrafo italiano Oliviero Toscani, conhecido por suas campanhas provocativas com a Benetton

"É com imensa tristeza que anunciamos hoje, 13 de janeiro de 2025, que nosso amado Oliviero começou sua nova jornada", escreveu a família no Instagram.

"Para explicar certas coisas, palavras não bastam. Foi isso que você nos ensinou. Adeus, Oliviero. Continue sonhando", publicou a empresa italiana no Instagram, junto com uma foto tirada pelo artista.

Nascido em 28 de fevereiro de 1942 em Milão, Oliviero Toscani fez sua carreira partindo da provocação e do escândalo com suas campanhas publicitárias para o grupo de roupas italiano Benetton a partir de 1983.

Entre suas criações, que deram a volta ao mundo, estão as imagens de uma mulher negra amamentando uma criança branca (1989), de um homem moribundo sofrendo de aids e de uma freira beijando um padre (1992), vários condenados à morte nos Estados Unidos (2000) e uma garota anoréxica (2007).

Retornando à provocação de suas origens, o grupo causou outro rebuliço no final de 2011 com fotomontagens que mostravam personalidades mundiais se beijando na boca, incluindo o papa e um imã.

Um calendário de 2012, apresentado por Toscani em Florença, retratava 12 pênis, seguindo a exibição do ano anterior de 12 púbis femininos.

Em entrevista ao Il Corriere, quando perguntado sobre qual imagem escolheria se tivesse que escolher uma, ele respondeu: "Com o todo, com o compromisso. Não é uma foto que faz história, é uma escolha ética, estética e política".

Toscani e Benetton romperam as relações de forma definitiva em 2020, após declarações polêmicas do fotógrafo sobre o acidente na ponte de Gênova, no qual 43 pessoas morreram.