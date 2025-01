México anuncia apreensão de 18kg de fentanil, droga por trás das ameaças de tarifas de Trump

O governo mexicano anunciou, nesta sexta-feira (31), a apreensão de 18 quilos de fentanil, opioide sintético letal cujo tráfico o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alega ser a razão para a imposição de pesadas tarifas aduaneiras a México e Canadá.

A droga foi descoberta junto ao pneu reserva de um ônibus de passageiros, durante uma operação de rotina em uma estrada entre as cidades de Santa Ana e Hermosillo, esta última capital do estado de Sonora (na fronteira com o Arizona, Estados Unidos).

No total, foram apreendidos cerca de 18 quilos de pílulas do narcótico de cor azul e dois quilos de heroína, detalhou um comunicado conjunto das secretarias de Defesa, Marinha e Segurança, da Procuradoria Geral e da Guarda Nacional.

As autoridades prenderam dois suspeitos e retiveram o veículo.

O relatório, que não especifica datas, também mencionou a apreensão de quatro toneladas de metanfetaminas durante uma operação policial em uma casa em Playas de Rosarito (Baja Califórnia, noroeste), região também próxima à fronteira com os Estados Unidos.

As apreensões ocorrem na véspera de um possível anúncio de Trump sobre a imposição de tarifas de 25% sobre os produtos importados de México e Canadá, seus parceiros no tratado de livre comércio da América do Norte (T-MEC).

O presidente justifica essa medida como uma forma de pressionar os dois países a intensificar seus esforços contra o tráfico de fentanil - que causa dezenas de milhares de mortes por ano nos Estados Unidos - e a migração ilegal.

Washington afirma que os insumos para fabricar essa droga (50 vezes mais potente que a heroína) vêm da China, país que também ameaça com tarifas aduaneiras mais altas.

As autoridades mexicanas têm intensificado os anúncios de apreensões de drogas sintéticas, em particular do fentanil, em meio à pressão de Trump.

Em dezembro passado, o governo mexicano informou uma apreensão recorde de mais de uma tonelada de pílulas dessa substância, o equivalente a cerca de 20 milhões de doses, em Sinaloa (noroeste).

No fim deste mês, também foi relatada a destruição de mais de 416 mil pílulas de fentanil em Jalisco (oeste).