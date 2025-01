Líder norte-coreano garante continuidade de seu programa nuclear 'indefinidamente'

Durante uma inspeção a uma instalação de produção de material nuclear, Kim também falou de uma confrontação "inevitável" com nações hostis e assegurou que 2025 será "um ano crucial" para impulsionar o arsenal nuclear da Coreia do Norte, indicou a agência de notícias estatal KCNA.

A Coreia do Norte justifica o desenvolvimento de armas nucleares para enfrentar as ameaças dos Estados Unidos e de seus aliados na região, especialmente a Coreia do Sul, com quem segue tecnicamente em conflito após a guerra entre ambos os países nos anos 1950.