Nos EUA, Musk defende que governo Trump elimine agências inteiras

O chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk, defendeu nesta quinta-feira, 13, que a gestão do presidente Donald Trump elimine "agências inteiras". "Acho que precisamos eliminar agências inteiras ao invés de deixar muitas delas para trás", disse Musk, em videoconferência durante a Cúpula de Governos Mundiais em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. "Se não eliminarmos as raízes do mato, então é fácil para o mato crescer novamente." Fonte: Associated Press.