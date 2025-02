Vivemos instantes incríveis ao longo de nossos dias. São momentos de transcendência que se eternizam. Acontece que nem sempre aproveitamos esses instantes luminosos, por receio que eles passem rápido demais. Tenho treinado a gratidão pelos instantes e isso me fortalece. Claro, muitos coisas eu gostaria que durassem toda a vida, mas não duram. Porém, aqueles instantes, por si só, marcam a vida inteira. E isso me enche de alegria.

Que interessante essa vontade de se apropriar dos momentos para torna-los no formato humano, quando, na verdade, são instantes repletos do sagrado. Temos um longo aprendizado pela frente: viver os instantes sem a pretensão da apropriação. Pois, a eternidade não está no tempo, mas na profundidade do que vivemos.

Um gesto de carinho pode transformar um dia, uma vida. Às vezes, a eternidade se esconde em algo simples: um sorriso compartilhado, um pôr do sol inesperado, um silêncio compreendido. O que faz algo durar não é o relógio, mas o impacto que tem sobre nós. A vida nos ensina que o valor das coisas não está na duração, mas na intensidade com que são vividas.

Muitas vezes, ficamos preocupados com o futuro, com o que vai durar, com o que poderemos manter. Mas a grandeza do presente está em reconhecê-lo e vivê-lo plenamente, sem a ansiedade de segurá-lo para sempre. Que saibamos perceber os instantes eternos que a vida nos dá todos os dias. Porque, no fim, não são os anos que fazem a diferença, mas os segundos que nos tocaram de verdade.