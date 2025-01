Golfo do México será chamado de "Golfo da América" pelo Google Maps nos EUA

Golfo polêmico fica entre o México, os Estados Unidos e Cuba. Google Maps / Reprodução

O Google anunciou que o Golfo do México será exibido com o nome "Golfo da América" para usuários do Maps nos Estados Unidos. A polêmica alteração deve entrar em vigor quando o governo norte-americano confirmar a adoção da nova nomenclatura, citada pelo presidente Donald Trump antes mesmo da cerimônia de posse.

— Nós vamos mudar o nome do Golfo do México para "Golfo da América", que nome bonito. É apropriado porque o México tem um déficit enorme com a gente e nós fazemos todo o trabalho lá — disse Trump em janeiro.

O presidente dos EUA assinou a ordem para rebatizar a região na última semana. Conforme o anúncio feito pelo Google por meio do X na segunda-feira (27), a alteração na plataforma Maps será válida apenas para usuários dos Estados Unidos e de países que também adotarem o nome proposto por Trump. Nas demais nações, a região será identificada por ambos os nomes: Golfo do México e Golfo da América.

"Recebemos algumas perguntas sobre nomenclatura no Google Maps. Temos uma prática antiga de aplicar mudanças de nome quando elas são atualizadas em fontes oficiais do governo. Para unidades geográficas nos EUA, é quando o Sistema de Informação de Nomes Geográficos (GNIS) é atualizado", informou a empresa em seu perfil de notícias.

"Também é uma prática antiga: quando os nomes oficiais variam entre os países, os usuários do Maps veem seus nomes locais oficiais. Todos no resto do mundo veem os dois nomes. Isso se aplica aqui também", explicou sobre a alteração.