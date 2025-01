Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos; veja imagens do dia

Trump durante o juramento de posse. Julia Demaree Nikhinson / POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Donald Trump tomou posse, nesta segunda-feira (20), como 47º presidente eleito dos Estados Unidos. Antes da cerimônia oficial no Capital One Arena, em Washington (DC), o republicano participou de uma missa na Igreja de São João e visitou a Casa Branca, onde caminhou ao lado do então presidente Joe Biden.

Popularmente chamado de Inauguration Day, o dia é simbólico para os norte-americanos e atrai milhares de apoiadores às ruas. Devido ao frio intenso, com termômetros negativos, a tradicional cerimônia ao ar livre foi substituída por uma celebração no Capital One Arena.

A reportagem de Zero Hora separou fotos que marcaram a posse de Donald Trump. Acompanhe abaixo os ritos que o novo presidente dos Estados Unidos participou no Inauguration Day.

Celebração religiosa

Donald Trump participou de uma missa na Igreja São João, em Whashington (DC), onde permaneceu por aproximadamente uma hora.

Visita à Casa Branca

O segundo compromisso de Trump foi na Casa Branca, residência oficial do governo dos Estados Unidos. Ele tomou um chá com o então presidente Joe Biden.

A cerimônia de posse

Trump chegou por volta das 12h50min ao Capitólio, onde foi empossado como presidente dos Estados Unidos após realizar o juramento – ato que marca o início oficial do seu mandato, o compromisso com a constituição e o povo. Devido ao frio, esta é a primeira vez desde a posse de Ronald Reagan, em 1985, que a cerimônia ocorre em um ambiente fechado.

Autoridades internacionais, políticos e empresários acompanharam o evento

A cerimônia de posse de Donald Trump reuniu nomes importantes no Capitólio dos Estados Unidos nesta segunda-feira. Um deles foi Barack Obama, ex-presidente do país.

O dois homens mais ricos do mundo também participaram do evento: Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e da rede social X, e Jeff Bezos, proprietário da Amazon e Blue Origin. Eles são apoiadores do republicano.

O dia nos Estados Unidos