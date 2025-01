Consulado da Venezuela em Lisboa é atacado com explosivos

O Consulado da Venezuela em Lisboa, Portugal, foi alvo de um ataque com explosivos na manhã de sábado (11). Segundo autoridades locais, um coquetel molotov foi arremessado em direção à fachada do prédio. Ninguém ficou ferido.

Neste domingo (12), o governo português condenou o ataque: "O governo português condena veementemente o ataque ao consulado venezuelano em Lisboa" , diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Portugal publicado no X (antigo Twitter).

Autoridades locais informaram que o Consulado estava fechado no momento do ataque, por isso não houve feridos. Por determinação do governo português, a segurança foi reforçada na região e um inquérito policial foi instaurado.