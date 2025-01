Centrista Michael Martin é eleito primeiro-ministro pelo Parlamento irlandês

O líder centrista irlandês Micheal Martin foi eleito primeiro-ministro pelo Parlamento nesta quinta-feira (23) e liderará um governo de coalizão dominado pelos dois principais partidos de centro-direita, quase dois meses após as eleições gerais.

Martin, de 64 anos, que foi primeiro-ministro entre 2020 e 2022 e ocupou a pasta das Relações Exteriores posteriormente, lidera o partido Fianna Fail, que venceu as eleições gerais em 29 de novembro.

O primeiro-ministro em fim de mandato, Simon Harris, de 38 anos, que lidera o Fine Gael, será nomeado vice-primeiro-ministro no futuro Executivo.

Espera-se que Micheal Martin entregue as funções de chefe de governo a Simon Harris durante o mandato parlamentar em novembro de 2027.

O Fianna Fail e o Fine Gael se alternam no poder há mais de um século. Esses dois partidos, historicamente rivais, já formaram uma coalizão governamental após as últimas eleições em 2020, na época com os Verdes.