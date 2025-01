Bayer diz que tribunal encerrou litígio envolvendo herbicida Roundup na Austrália

A Bayer disse, em nota, que o Tribunal Federal da Austrália encerrou o último caso envolvendo o herbicida Roundup no país, finalizando todas as ações judiciais de lesões pendentes. De acordo com a empresa alemã, o tribunal atendeu ao pedido dos demandantes para descontinuar a ação coletiva contra a Monsanto, cuja conclusão de compra ocorreu em 2018, que envolvia alegações relacionadas ao produto.