Área devastada em LA é quase do tamanho da zona oeste de SP

Os incêndios que devastam a região sul da Califórnia, nos Estados Unidos, especialmente em Los Angeles, já atingem cerca de 139 km², uma área um pouco menor do que a zona oeste da cidade de SP, que tem 128km². O tamanho é equivalente também à cidade de São Francisco, nos EUA, que tem uma população de cerca de 808,9 mil habitantes.

Os dois maiores incêndios que devastam a região de Los Angeles, Eaton Fire e Palisades Fire, já mataram pelo menos 10 pessoas desde o dia 7 de janeiro, e destruíram mais de 10 mil casas e outras estruturas, disseram as autoridades.

Na tarde de quinta-feira, 9, um novo incêndio, Kenneth Fire, iniciou e cresceu rapidamente numa área de 4 km² em questão de horas. O fogo se espalhou para o condado vizinho de Ventura, mas a resposta dos bombeiros impediu as chamas de se espalharem. Cerca de 400 bombeiros permaneceram no local durante a noite para evitar que o fogo reacendesse.

Apenas horas antes de o Kenneth Fire começar, as autoridades tinham expressado otimismo após os bombeiros (ajudados pelos ventos mais calmos e por equipes de fora do estado) perceberem os primeiros sinais de sucesso ao combater os dois mais devastadores incêndios na região.

Todos os principais incêndios que começaram esta semana estão localizados em uma faixa de cerca de 40 km ao norte do centro de Los Angeles, espalhando um clima de medo e tristeza pela segunda maior cidade dos Estados Unidos.

Desde 1º de janeiro, já são 11 incêndios na região. Atualmente, pelo menos 5 deles ainda não foram totalmente contidos, de acordo com informações do Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire, na sigla em inglês).

Ainda não foi identificado o motivo dos maiores incêndios. Diversas agências de monitoramento climático anunciaram na sexta-feira que 2024 foi o ano mais quente já registrado na Terra. "O furacão Helene, as inundações na Espanha e o impacto das mudanças climáticas alimentando os incêndios na Califórnia são sintomas dessa mudança climática indesejada", afirmou o professor de meteorologia da Universidade da Geórgia, Marshall Shepherd.

A magnitude da destruição é impressionante, mesmo em um estado que já está acostumado a grandes incêndios florestais. Grande parte da pitoresca Pacific Palisades foi atingida. Várias quadras no bairro costeiro foram reduzidas a escombros.

Em Malibu, os restos carbonizados de palmeiras foram tudo o que restou sobre os escombros onde antes estavam as casas à beira-mar. Pelo menos cinco igrejas, uma sinagoga, sete escolas, duas bibliotecas, boutiques, bares, restaurantes, bancos e supermercados foram queimados. Também foram destruídos o Will Rogers Western Ranch House e o Topanga Ranch Motel, marcos locais que datam da década de 1920.

O governo ainda não divulgou números sobre o custo dos danos ou detalhes sobre quantas estruturas foram destruídas. A empresa privada AccuWeather, que fornece dados sobre o clima e seu impacto, aumentou sua estimativa de danos e perdas econômicas para US$ 135 bilhões a US$ 150 bilhões na quinta-feira.

No início da semana, ventos com força de furacão sopraram brasas que incendiaram encostas. Neste momento, é impossível quantificar a extensão da destruição, além de "devastação total e perda", disse Barbara Bruderlin, chefe da Câmara de Comércio de Malibu e Pacific Palisades. "Há áreas onde tudo se foi, não resta nem um pedaço de madeira, é apenas terra", disse Bruderlin.

Das 10 mortes confirmadas até agora, o chefe de bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, confirmou que duas foram no Palisades Fire. As autoridades do condado disseram que o Eaton Fire matou cinco pessoas. Cães farejadores e equipes estão vasculhando os escombros para verificar se há mais vítimas.