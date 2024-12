Voo leva crianças para visitar o Papai Noel em Polo Norte de aeroporto dos EUA

Dezenas de crianças comemoraram no último final de semana, em Denver, nos Estados Unidos, após embarcarem em um avião decorado, quando o piloto anunciou o destino do dia: o Polo Norte. Mais de 100 crianças, algumas com problemas de saúde graves, participaram de um voo de aproximadamente 45 minutos perto da cidade antes de pousarem novamente no Aeroporto Internacional de Denver. Em seguida, foram levadas a um hangar transformado pelos funcionários e voluntários da United Airlines no Polo Norte. O avião e os assentos estavam decorados com serpentinas, flocos de neve de papel e tufos de algodão que lembravam neve macia.

Os funcionários do voo passaram pelo corredor com uma máquina de bolhas, enquanto as crianças animadas gritavam: "bolhas, bolhas, bolhas". Canções natalinas tocavam ao fundo e havia lanches com maçãs e suco para todos. Antes de pousar, as crianças foram orientadas a fechar as janelas. Quando abriram, foram recebidas pela visão do Papai Noel e da Mamãe Noel esperando, acompanhados de um grupo de duendes. Um caminhão de sorvete estava disponível e as crianças receberam presentes.

Bryce Bosley, de 6 anos, ficou encantado ao ver o Papai Noel e tudo o que o Polo Norte tinha a oferecer. "O Polo Norte é divertido porque tem jogos, comida e todas as atividades são muito legais", disse ele.

O capitão Bob Zimmermann, piloto do voo especial de férias, ficou impressionado com a alegria e o encanto das crianças. "Durante o ano, penso no voo de fantasia", disse ele. "Quando a vida parece difícil ou quero reclamar de algo, lembro dessas crianças, da alegria, do amor e do que isso representa, e isso coloca minha vida em perspectiva."

A United fez parceria com a Make-A-Wish Colorado, Girls Inc., o Hospital Infantil do Colorado e a Rocky Mountain Down Syndrome Association para convidar crianças da área de Denver, entre 3 e 10 anos, para o voo.

'Magia e alguns presentes'

Há mais de 30 anos, a United organiza seus voos anuais de "fantasia" para "Polos Nortes" fictícios em aeroportos ao redor do mundo, levando alegria de fim de ano para crianças e suas famílias. Este ano, os voos aconteceram em 13 cidades, começando em 5 de dezembro em Honolulu, e depois em Washington, Houston, Los Angeles, Londres, Chicago, São Francisco, Tóquio, Cleveland e Fort Lauderdale, Flórida, além da ilha de Guam. Newark, Nova Jersey, também realizou um voo no sábado.