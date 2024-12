O general Igor Kirillov , chefe das forças de defesa nuclear, biológica e química da Rússia, morreu nesta terça-feira (17) após uma explosão em Moscou , informou o Comitê de Investigação do país. A detonação também matou um assessor do general, que não teve o nome divulgado.

A explosão, que ocorreu no momento em que Kirillov saía do edifício, danificou a entrada e quebrou várias janelas dos apartamentos próximos. Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) confirmou à agência de notícias Reuters que a inteligência ucraniana está por trás do ataque.