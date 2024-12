Ucrânia afirma que Rússia iniciou 'ofensiva intensa' em Kursk com tropas norte-coreanas

A Rússia iniciou uma "ofensiva intensa", com o apoio das tropas norte-coreanas, na região russa de Kursk, que está parcialmente ocupada pelas forças ucranianas, afirmou nesta terça-feira o comandante do Exército ucraniano, Oleksandr Sirski.

"Há três dias, o inimigo executa operações ofensivas intensas na região de Kursk, usando ativamente unidades do exército norte-coreano, que sofreram perdas significativas, declarou Sirski durante uma videoconferência com líderes regionais, que foi exibida pela televisão ucraniana.

As agências de inteligência da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Coreia do Sul afirmam que a Coreia do Norte enviou quase 10.000 soldados à Rússia para apoiar as tropas do Kremlin em território ucraniano.