Saquê, henna e pão de mandioca esperam entrar na lista do Patrimônio Imaterial da Unesco

Saquê, henna, sabão de Aleppo e pão de mandioca caribenho são algumas das dezenas de tradições que buscam entrar na cada vez mais popular Convenção do Patrimônio Imaterial da Unesco nesta semana.

O Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial está reunido desde segunda-feira em Assunção, no Paraguai.

Entre terça e quinta-feira, deverá decidir sobre a inclusão de 66 novos elementos apresentados do ponto de vista das tradições comunitárias, de acordo com a organização da ONU.

"A henna simboliza o ciclo de vida de um indivíduo, do nascimento à morte, e está presente nas principais etapas da vida de uma pessoa", acrescenta o texto, que defende sua inscrição como patrimônio imaterial, defendida por 16 países árabes.

Cuba, República Dominicana, Haiti, Honduras e Venezuela, por sua vez, querem que as práticas centenárias ligadas à produção e ao consumo do casabe, um tipo de pão feito do tubérculo da mandioca, sejam reconhecidas.