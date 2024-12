Nasdaq e S&P 500 quebram recordes em meio à expectativa de corte de juros

Os investidores receberam com otimismo o relatório JOLTS do Departamento de Trabalho dos EUA, que revelou um aumento na oferta de empregos em outubro acima das expectativas dos economistas.

No entanto, as novas ofertas de emprego caíram para o nível mais baixo em quatro anos. As contratações também diminuíram em relação ao mês anterior e ficaram bem abaixo dos níveis do mesmo mês em 2023.