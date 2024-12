Na França, Macron escolhe o centrista François Bayrou para substituir Barnier como premiê

O presidente da França, Emmanuel Macron, indicou o político centrista François Bayrou para o cargo de primeiro-ministro, dias após a Assembleia Nacional derrubar o premiê anterior, Michel Barnier, em meio ao impasse sobre o orçamento do ano que vem. Bayrou, de 73 anos, é uma figura veterana na política francesa. Líder do partido Movimento Democrático, Bayrou foi ministro da Educação durante parte das gestões dos presidentes François Mitterrand e Jacques Chirac na década de 1990. Anos depois, seria ministro da Justiça por pouco mais de 1 mês no começo do governo de Macron.