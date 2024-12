Morre, aos 19 anos, Beandri Booysen, influenciadora do TikTok com doença rara

"Apesar dos desafios que enfrentou, Beandri irradiava esperança e alegria. Ela se tornou um símbolo de conscientização sobre a progéria e outras necessidades especiais, usando seu espírito único para inspirar milhares de pessoas ao redor do mundo", escreveu Bea Boysen, mãe da tiktoker, que anunciou a morte da filha no Facebook.

A influenciadora contava com mais de 278 mil seguidores no TikTok. Em seu perfil, as publicações mostravam atualizações sobre seu estado de saúde e momentos divertidos que ela gravava com seu celular. Um vídeo tributo postado no perfil após a morte já alcançou mais de 360 mil visualizações.