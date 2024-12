México prende mais de 5,2 mil imigrantes que tentavam cruzar a fronteira com os Estados Unidos no mesmo dia

Imigrantes tentando realizar a travessia para os EUA em abril. As Forças Armadas mexicanas estão cada vez mais envolvidas com o monitoramento da imigração. HERIKA MARTINEZ / AFP

Autoridades mexicanas prenderam mais de 5,2 mil imigrantes que tentavam cruzar a fronteira com os Estados Unidos na última terça-feira (3). A operação faz parte de uma resposta do país às pressões do presidente eleito da nação vizinha, Donald Trump. As informações são da CNN.

Uma das medidas que Trump já tenta começar a implementar é o reforço de militares na fronteira com o México, para impedir a chegada de imigrantes e de drogas sintéticas, como o fentanil. Ele ameaçou aumentar os impostos contra o parceiro comercial caso o governo mexicano não colaborasse.

Segundo a CNN, autoridades mexicanas já prenderam quase 350 mil imigrantes de 1° de outubro a 3 de dezembro. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, fez um pronunciamento na última semana afirmando que uma caravana de pessoas vindas da América Central, que viajava do sul ao norte do México, não chegaria ao destino final, já que militares estão monitorando a fronteira.