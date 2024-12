México faz apreensão recorde de mais de uma tonelada de comprimidos de fentanil

As forças federais mexicanas apreenderam mais de uma tonelada de comprimidos de fentanil, a maior apreensão desse tipo de substância, informou, nesta quarta-feira (4), o governo mexicano, que enfrenta advertências do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas se o tráfico da droga persistir.

A apreensão ocorreu no município de Ahome, no estado de Sinaloa (noroeste), aonde foram enviados mais de mil militares para combater a escalada de violência pelas disputas internas no presídio local, detalhou a Secretaria de Segurança em um comunicado.

"É a maior apreensão já feita de comprimidos de fentanil, estamos falando de mais de 20 milhões de doses", disse a presidente Claudia Sheinbaum em sua coletiva de imprensa.

Trata-se de "uma investigação realizada há tempos", acrescentou a presidente.

A apreensão foi anunciada na noite de terça-feira pelo Secretário de segurança, Omar Garcia Harfuchk, que está em Sinaloa, onde as facções dos chefões Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, ambos presos nos Estados Unidos, travam há meses uma disputa que já deixou centenas de mortos.

O funcionário confirmou, pela rede social X, que na operação "dois homens foram detidos e foram apreendidas armas de fogo". Seu gabinete considerou que a apreensão teve "um impacto econômico de aproximadamente 400 milhões de dólares".

A presidente Sheinbaum, que assumiu o cargo em 1º de outubro, manteve a estratégia de seu antecessor e aliado, Andrés Manuel López Obrador, de abordar as causas do crime, como a pobreza e a falta de oportunidades, mas reforçando as tarefas de inteligência.

A medida foi tomada depois que Trump advertiu, na semana passada, que imporia tarifas alfandegárias de 25% sobre as importações do México como forma de pressão para acabar com o tráfico de drogas e o trânsito de migrantes sem documentos para os Estados Unidos.

O republicano, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, também ameaça impor tais tarifas ao Canadá, que, juntamente com o México, é parceiro dos Estados Unidos no T-MEC, o acordo de livre comércio da América do Norte.

O fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína, está ligado a dezenas de milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos.

O México é uma importante rota de tráfico do fentanil e dos componentes para fabricá-lo, principalmente da China, que também enfrenta pressões tarifárias.