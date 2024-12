Líder da oposição apela à Corte Constitucional para validar destituição do presidente sul-coreano

"A Corte Constitucional deve tramitar rapidamente o processo de destituição do presidente", disse neste domingo Lee Jae-myung, presidente do Partido Democrata, a principal força da oposição.

A decisão de Yoon, que enviou o Exército ao Parlamento para impedir a reunião dos deputados, desencadeou uma grave crise política e grandes manifestações na Coreia do Sul, uma democracia recente, com um passado traumático de ditaduras.

A polícia prendeu meste domingo o atual chefe do Comando de Inteligência da Defesa e seu antecessor no cargo, na investigação por "insurreição", informou agência de notícias Yonhap.

Os promotores também solicitaram um mandado de prisão contra o chefe do Comando Especial de Guerra do Exército, Kwak Jong-keun, informou a Yonhap.

Do total de 300 deputados na Câmara, 204 votaram a favor da destituição do presidente por insurreição e 85 votaram contra, segundo os resultados anunciados pela presidência da Câmara.

No entanto, existe também um precedente em que a destituição aprovada pelo Parlamento foi invalidada dois meses depois pela Corte Constitucional, a do presidente Roh Moo-hyun em 2004.

O presidente, empenhado em uma disputa com a oposição pelo orçamento, acusou seus rivais políticos de se comportarem como "forças contrárias ao Estado", e disse que procurou com esta medida extrema proteger o país das "ameaças" do regime comunista da Coreia do Norte.