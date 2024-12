Armamento da população Notícia

Estudantes da Polônia estão recebendo aulas obrigatórias de tiro nas escolas

Iniciativa é considerada parte do treinamento de segurança do país. Nenhum adolescente mexe em munições verdadeiras: ao invés de projéteis, as armas são carregadas com laser e apontadas para alvos com sensores

