Estilista chinesa promove autoestima por meio de roupas 'plus size'

Em seu ateliê na cidade de Cantão, no sul da China, a influenciadora Amanda Yao desafia os padrões de beleza de seu país - magreza extrema, pele clara e traços infantis - e trabalha para promover a autoestima por meio de sua marca de roupas 'plus size'.

Contrariando essa tendência, Amanda lançou uma marca de roupas 'plus size' com designs modernos, coloridos e elegantes, afastando-se dos cortes indefinidos e dos tons escuros "emagrecedores" geralmente associados a tamanhos grandes.

Amanda fundou sua marca de roupas 'plus size' há quatro anos, depois de passar uma temporada de vários anos no Reino Unido. "Percebi que era particularmente difícil comprar roupas aqui", diz ela.

Vestida com uma saia verde e um cardigã, ela exibe com orgulho uma jaqueta de seda rosa de sua marca, Yue Design.

A empresa de lingerie Neiwai e a empresa de pijamas An Action A Day lançaram campanhas publicitárias com modelos 'plus size'. Mas a maioria de seus produtos ainda não foi projetada para mulheres com mais de 70 quilos.