Corpos de 14 pessoas encontrados em valas clandestinas no sudeste do México

O responsável acrescentou que o seu gabinete e o secretário de Segurança do Estado continuarão com estes esforços até "encontrarem cada um dos corpos das pessoas que foram dadas como desaparecidas".

No último sábado, o governo do estado havia informado a descoberta dos primeiros 15 corpos, localizados na região conhecida como La Frailesca.

Juntamente com quase duas décadas de violência ligada ao tráfico de drogas, multiplicaram-se as descobertas de sepulturas irregulares no México, algumas com mais de uma centena de corpos em diferentes partes do país.