O corpo do ex-presidente do Suriname, Desi Bouterse, será cremado no sábado, informou, nesta terça-feira (31), seu partido.

Bouterse, que assumiu o poder à força em duas ocasiões antes de ser eleito presidente, morreu na semana passada aos 79 anos devido a um quadro de insuficiência hepática.

Ele estava na clandestinidade no momento de sua morte, fugindo da justiça, que o procurava para cumprir uma pena de 20 anos de prisão pela execução de opositores em 1982.

Seguindo a tradição nacional do Suriname, o partido realizará na véspera o "singineti", uma cerimônia realizada na noite anterior ao funeral, na qual as pessoas se reúnem para cantar e recordar o falecido.

O evento será na sede do Partido Democrático Nacional (PNC).

"Convidamos familiares, amigos, companheiros de partido e todos a refletirem sobre sua vida e sua contribuição para nossa nação", escreveu no Facebook Ricardo Panka, porta-voz do PNC.

Bouterse morreu em 23 ou 24 de dezembro, de acordo com a autópsia. Seu corpo foi levado para sua casa em Paramaribo por desconhecidos, e no dia 25 foi anunciada sua morte.

O laudo determinou "que a causa da morte foi uma complicação de insuficiência hepática por fibrose hepática grave causada pelo consumo crônico de álcool".

Sua família e o PNC condenaram a divulgação do diagnóstico, que classificaram como "difamatório", "inaceitável" e uma violação da privacidade do paciente.

O governo descartou um funeral de Estado para Bouterse, que esteve foragido por um ano, mas as bandeiras estarão a meio mastro no dia de sua cremação nos prédios do Executivo, incluindo no palácio presidencial.

Por sua parte, o PNC prometeu um serviço público com "honras populares". Tecidos nas cores do partido - roxo e branco - foram distribuídos para que a população se vista e acompanhe a procissão do memorial até o crematório.