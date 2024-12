Cinco civis morrem em bombardeios com 'drones turcos' no nordeste da Síria

Cinco civis foram mortos em bombardeios com "drones turcos" no nordeste da Síria, informou uma ONG neste sábado (21), um dia depois de dois jornalistas curdos terem morrido em circunstâncias semelhantes.

Desde a queda de Bashar al Assad, em 8 de dezembro, Ancara tem apoiado uma ofensiva de grupos armados contra as forças curdas que controlam parte do norte da Síria.

"Dois civis, uma mulher e um membro de um partido político, sucumbiram aos ferimentos, elevando para cinco o número de pessoas mortas no sábado por bombardeios de drones turcos" perto da cidade de Tal Brak, na província de Hasakeh, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"A ocupação turca atacou com um drone um carro em uma estrada que liga a cidade de Al Hawl a Tal Brak (...), matando três civis", reportou anteriormente a agência de notícias curda na Síria Hawar.

"Esse crime faz parte de uma série de violações flagrantes do direito internacional e dos direitos humanos que proíbem o ataque a civis", declararam as forças de segurança interna curdas em um comunicado.

Dois outros civis foram mortos em outro bombardeio turco na mesma área, de acordo com a OSDH, com sede no Reino Unido, que tem uma ampla rede de fontes na Síria.