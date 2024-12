Catar retoma mediação entre Hamas e Israel

O Catar retomou sua mediação entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em uma tentativa de intermediar uma trégua na Faixa de Gaza, disse uma fonte próxima às discussões à AFP nesta quinta-feira (5), após a suspensão temporária de seu papel como mediador no conflito.

Catar, Egito e Estados Unidos negociaram durante meses, sem sucesso, para alcançar uma trégua em Gaza, palco de uma guerra que já dura mais de um ano entre o Hamas e Israel. No entanto, o emirado do Golfo decidiu suspender sua mediação no início de novembro, acusando os lados de falta de "vontade e seriedade".