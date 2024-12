Bukele celebra lucro de El Salvador com alta do bitcoin

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebrou, nesta quinta-feira (5), os lucros acumulados de 127% de seu país devido ao aumento do valor do bitcoin, que superou pela primeira vez os 100.000 dólares (R$ 598,5 mil na cotação atual).

Em setembro de 2021, Bukele fez de El Salvador o primeiro país do mundo a adotar o bitcoin como moeda de curso legal, junto com o dólar. Além disso, a nação centro-americana adquiriu 5.954 bitcoins, que agora têm um valor de 605,8 milhões de dólares (R$ 3,6 bilhões), de acordo com dados oficiais.

"Graças a Deus, as reservas de bitcoin do nosso país agora valem 127,30% a mais do que pagamos por elas, o que significa um aumento de 344 milhões de dólares (cerca de R$ 2 bilhões)", escreveu Bukele em sua conta na rede social Facebook.

Desde que Donald Trump, grande entusiasta das criptomoedas, foi eleito presidente dos Estados Unidos em novembro, o bitcoin registrou forte alta e nesta quinta-feira superou os 100.000 dólares pela primeira vez.

Apesar dos lucros para o erário nacional, 88% dos salvadorenhos não utilizam a criptomoeda, segundo um estudo do Instituto Universitário de Opinião Pública da Universidade Centro-americana (UCA) no final de 2023.

No domingo, Bukele lamentou que a introdução do bitcoin tenha sido "a medida mais impopular" de seu governo e culpou a oposição por isso.

"Isso demonstra, mais uma vez, que a oposição mentiu ao infundir medo na população sobre o bitcoin", afirmou o presidente nesta quinta-feira.

"Muita gente perdeu esses lucros devido ao medo que a oposição conseguiu semear na população", acrescentou, reiterando que o uso do bitcoin "foi e sempre será voluntário" no país.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e El Salvador demoraram a fechar um acordo para a adoção deste criptoativo, mas em agosto as partes alcançaram um consenso preliminar para fortalecer as finanças públicas do país e mitigar os riscos do bitcoin como moeda de curso legal.