Xi Jinping cita 'novos consensos estratégicos' com Brasil e 'sinergia' com Cinturão e Rota

Em visita oficial ao Brasil, o presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quarta-feira, 20, que o Brasil e o país asiático alcançaram "novos consensos estratégicos" sobre o futuro da relação entre as nações, com o estabelecimento de "sinergias" entre a iniciativa chinesa Cinturão e Rota e as estratégias de desenvolvimento do Brasil - entre elas o novo PAC, o Plano de Transformação Ecológica, a Nova Indústria Brasil e o Programa Rotas da Integração Sul-Americana.