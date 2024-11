Venezuela diz que Brasil tenta 'enganar' comunidade internacional se passando por 'vítima'

O governo da Venezuela acusou o Brasil de tentar "enganar a comunidade internacional, se passando por vítima" após o Itamaraty ter dito ontem ver com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao País. "O governo da República Bolivariana da Venezuela considera incompreensível o recente comunicado do Itamaraty, no qual tenta enganar a comunidade internacional, fazendo-se passar por vítima numa situação em que claramente agiram como agressores, o que surpreendeu à sociedade brasileira, venezuelana e latino-americana", disse o governo venezuelano, em comunicado do Ministério das Relações Exteriores do país publicado pelo chanceler venezuelano, Yván Gil Pinto, no Telegram neste sábado.