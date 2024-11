A agência de inteligência militar da Ucrânia (GUR) disse neste sábado, 2, que mais de 7 mil norte-coreanos equipados com equipamentos e armas russos foram transportados para áreas próximas à Ucrânia. A agência disse que as tropas norte-coreanas estavam sendo treinadas em cinco locais no extremo oriente da Rússia. A agência não especificou sua fonte de informação.