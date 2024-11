O presidente da Argentina, Javier Milei, expôs em uma entrevista na quinta-feira (21) o rompimento com sua vice, Victoria Villaruel. Ao canal de TV online do diário La Nación, o presidente afirmou que a colega de chapa faz parte da "casta" (termo que ele usa para se referir a seus rivais políticos) e descartou qualquer participação dela no governo.