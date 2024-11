Rio de Janeiro

"Apesar de anunciar que não assinaria, Milei assinou pacto contra fome", diz Paulo Teixeira no G20

Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar considerou adesão do presidente argentino à Aliança Global uma sinalização positiva para a manutenção da integração dos países do Mercosul

18/11/2024 - 17h46min Atualizada em 18/11/2024 - 18h21min Compartilhar Compartilhar