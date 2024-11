No G20 Notícia

Lula lança aliança contra fome com adesão de 82 países e diz que será "maior legado" da gestão

Cerimônia ocorreu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Presidente brasileiro afirmou que espera que a cúpula seja marcada pela "coragem de agir". A Argentina de Javier Milei aderiu no último momento

18/11/2024 - 11h51min Atualizada em 18/11/2024 - 13h04min