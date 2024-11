O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve reunião bilateral com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, no domingo, 17, na véspera da reunião do G20, no Rio de Janeiro. Segundo nota do Palácio do Planalto, os líderes assinaram um documento de parceira estratégica e conversaram sobre a situação do conflito na Faixa de Gaza.