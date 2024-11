A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, venceu a disputa presidencial Minnesota, concorrendo na chapa que tem o governador do Estado, Tim Walz, estendendo uma sequência de vitórias para os democratas que remonta a 52 anos. Com isso, Harris chegou, perto das 5 horas da manhã desta quarta-feira, 6, a 224 delegados, atrás do candidato republicano Donald Trump, que somava 267 no mesmo momento.