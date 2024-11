A candidata do Partido Democrata à Casa Branca, Kamala Harris, prometeu na quinta-feira, 31, criar um benefício para cuidados domiciliares de idosos no Medicare, durante um comício em Las Vegas. "Sabemos que as famílias estão lutando agora e as pessoas só precisam de um pouco para não apenas sobreviver, mas progredir. É sobre dignidade", afirmou.