O governo de Luiz Inácio Lula da Silva rompeu o silêncio nesta sexta-feira, 1º, e reagiu à série de provocações do regime do ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, ao presidente brasileiro e integrantes do Palácio do Planalto e Itamaraty. Por meio de nota, o Brasil se disse surpreso com o "tom ofensivo" contra o País e seus símbolos nacionais, adotado por Maduro e seus aliados chavistas.