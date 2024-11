Cuba ficou abalada nesta quinta-feira, 7, após um violento furacão de categoria 3 ter devastado a ilha e derrubado a rede elétrica do país. A magnitude do impacto permaneceu incerta nas primeiras horas do dia, mas meteorologistas alertaram que o furacão Rafael poderia trazer tempestades, ventos e inundações repentinas "com risco de vida" para Cuba após devastar partes das Ilhas Cayman e Jamaica.